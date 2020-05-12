شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يعلن إعادة فتح 3 مناطق.. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية ستبدأ إعادة افتتاح ثلاث مناطق يوم الجمعة المقبل.

وقال كومو خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن تلك المناطق قد استوفت سبعة مقاييس سيتم استخدامها لتحديد متى يكون تخفيف القيود مناسبًا.

كما أعلن حاكم نيويورك أن بعض الشركات منخفضة المخاطر سيمكنها إعادة فتح نشاطاتها يوم الجمعة، وتشمل الحدائق الطبيعية، وشركات البستنة، وشركات الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق منخفضة المخاطر مثل التنس ودور السينما في السيارات.

وأشار إلى أنه في كل منطقة ستكون هناك غرفة تحكم إقليمية ستراقب عن كثب التقدم وتقيم الوضع، والتأكد من الجاهزية للتدخل في حال استدعى الأمر ذلك.