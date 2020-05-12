فرنسا تطالب بمعاقبة إسرائيل حال ضم أجزاء من الضفة

قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن فرنسا حثت شركاءها في أوروبا على ضرورة الرد بصرامة على تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف الدبلوماسيون، لرويترز، أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد إسرائيل وذلك خلال اجتماع لوزراء الخارجية الجمعة، رغم أن هذا الإجراء يتطلب موافقة جماعية من الأعضاء.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومة الاحتلال ستبدأ في يوليو/تموز بحث توسيع السيادة لتشمل المستوطنات اليهودية، وغور الأردن في الضفة الغربية، ‭‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعون لاستعادتها من أجل إقامة دولتهم.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي ربما تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد، لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.