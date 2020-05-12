مستشفى بيروت الحكومي: اجراء 281 فحصا مخبريا و 7 نتائج ايجابية

اعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19، الى انه أجرى 281 فحصا مخبريا، جاءت 7 نتائج إيجابية وباقي الفحوصات سلبية. وقد بلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 25 إصابة.

ولفت التقرير الى انه تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى. وذكر بانه لا تسجيل لحالات شفاء جديدة وما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 160 حالة شفاء.

واوضح بان جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة. اضاف قائلا لمعرفة عدد ​الإصابات​ على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن ​وزارة الصحة العامة​.