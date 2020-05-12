بدري ضاهر: ضبط المعابر غير الشرعية تلقى على عاتق الدولة ككل وليس على الجمارك فقط

أعتبر مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​، في حديث تلفزيوني، انه "جرى تطبيق قانون النطاق على ​المازوت​ وسنطبقه غداً على ​الطحين​، خصوصاً في المواد الأساسية في زمن ​فيروس كورونا​، ونحن نراقب حركة ​شاحنات​ المازوت لضبطها، كما ان ضبط المعابر غير الشرعية تلقى على عاتق ​الدولة​ ككل وليس على الجمارك فقط، وبإمكانياتنا الضئيلة تمكنا من وضع خطة إستراتيجية لضبط المعابر غير الشعرية وعلى الصعيد الجمركي والغش".

ولفت ضاهر الى ان "الحل للتهرب الضريبي، هو ان نعرف أولاً من هو التاجر الذي يستورد والتركيز عليه، ولن نضيع جهودنا مع الأوادم ومع من يعمل لتطوير ​الصناعات اللبنانية​، ونعمل بحسب خطة استراتيجية".