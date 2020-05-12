افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، ان مجهولين اقدموا على ​القاء قنبلة​ بدوية بالقرب من حاجز الكفاح المسلح في منطقة جبل الحليب في ​مخيم عين الحلوة​ ما اسفر عن اصابة امرأة بجروح . ​​​​​​​

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كانت هذه تفاصيل خبر اصابة امرأة بجروح جراء القاء قنبلة يدوية قرب حاجز للكفاح المسلح في مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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