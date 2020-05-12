وكالة داخلية الغرب في التقدمي: اصابتا كورونا في بلدة مجدليا

اشارت وكالة داخلية الغرب في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في بيان، الى انه "بناء على نتائج الفحوصات المخبرية تبين أن هناك حالتين مصابتان لغاية الآن ب​فيروس كورونا​ في بلدة ​مجدليا​.

وعليه، ستتخذ خلية ​الأزمة​ في وكالة داخلية الغرب بالتعاون مع خلية الازمة في مجدليا و​البلدية​ و​وزارة الصحة​ وطبابة ​القضاء​ في ​عاليه​ كافة تدابير الحماية لتطويق انتشار الوباء وحفظ ​السلامة العامة​ في البلدة".

ولفت البيان الى إن ما جرى في بلدة مجدليا يؤكد ما حذر منه رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ لناحية عدم التهاون في تطبيق اجراءات الحجر وكل تدابير الحماية و​الوقاية​ من الوباء. وبناء على ذلك، ندعو اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار وكل بلديات الغرب والشحار وجميع ​الأجهزة الأمنية​ وكافة المؤسسات المعنية الى ضرورة التشدد في تطبيق اجراءات التعبئة العامة، سيما ان ما جرى في بلدة مجدليا يجب ان يشكل جرس انذار يستدعي اتخاذ اعلى درجات الالتزام بقواعد وشروط الوقاية والحماية".

وتوجه البيان بالشكر الى "طبابة القضاء في عاليه و​الصليب الاحمر​ و​الدفاع المدني​ وكذلك اتحاد ​البلديات​ والبلديات في منطقة الغرب على تعاونهم وجهدهم في التصدي للوباء، مع التأكيد ان خلية الازمة في وكالة داخلية الغرب ستكون يدا واحدة مع كافة المعنيين في مكافحة الوباء وهي لن توفر دعما ومساعدة على هذا الصعيد".