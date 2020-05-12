كورونا يسدد ضربة قاسية لمنصة "اير بي ان بي"

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اثينا: اختفت جلبة السياح وأصوات حقائبهم وهي تُجرّ في أزقة حي كوكاكي السياحي أسفل تلة اكروبوليس، إذ أن الحركة السياحية توقفت تماما في أثينا كما غيرها من العواصم الاوروبية مع حظر الطيران وإغلاق المطاعم والأماكن الاثرية.

وهذا ما خلف فجوة في الاقتصاد اليوناني الذي يتعافى من أزمة امتدت عقودا، بينما عاد أصحاب الشقق الصغيرة الذين كانوا يستخدمون منصة تشارك المنازل الأميركية "اير بي ان بي" لتأجير شققهم للسياح بهدف زيادة دخلهم خلال الأزمة الى معاناتهم من جديد.

وتقول رومينا تسيتو بأسى إن "الحجوزات توقفت بشكل فجائي"، بعدما اعتادت على استثمار شقتها عبر "اير بي ان بي" منذ عام 2014.

واضافت "أخشى ان لا اضطر الى تأجيرها لأجل طويل، لكني قد أقوم بذلك اذا استمر الوضع على هذا النحو"، مشيرة الى أن شقتيها تستضيفان حاليا طاقما طبيا.

لكن ستيفانيا ديميترولا استسلمت للواقع وعرضت شقتها لايجار طويل الأجل وقالت "كنت اعتمد على ايراد هذه الشقة التي تدر علي نحو ألف يورو في الشهر لأعوّض فقداني وظيفتي"، معربة عن تشاؤمها حيال موسم الصيف الذي تحاول الحكومة إطلاقه في الأول من تموز/يوليو.

وقال باتريك تكاشينكو الذي يعمل كوسيط عقاري إن الايجارات الطويلة الأجل باتت "اتجاها رئيسيا" في القطاع العقاري في اثينا.

وأضاف لفرانس برس أن منصة "اير بي ان بي تلقت ضربة قاسية".

- "اير بي ان بي" ستتأقلم -

وكانت منصة "اير بي اند بي" أعلنت الثلاثاء أنها ستستغني عن ربع موظفيها حول العالم، أي نحو 1900 شخص، مع الشلل الذي اصاب صناعة السياحة والسفر جراء فيروس كورونا.

واعتبر براين تشيسكي الرئيس التنفيذي للشركة هذه الأزمة بانها "أكثر الأزمات المرعبة في حياتنا"، معترفا بان عائدات الشركة ستكون "أقل من النصف" مقارنة بعام 2019.

ومع ذلك لا يزال هناك من يؤمن بمستقبل الشقق السياحية وليس الفنادق كملاذات بعيدة عن الزحام.

ويرى انريكي الكانتارا رئيس اتحاد مالكي الشقق السياحية في برشلونة "ابارتور" أن انخفاض العائدات لعام 2020 سيبلغ 85 بالمئة، الا انه مع ذلك يتوقع أن "تتأقلم" الشقق السياحية بسهولة مع "الأزمنة الجديدة المقبلة وحاجات السياح خاصة لجهة الأمان".

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في اثينا أيضا وعلى الرغم من الهبوط الكبير في معدل الحجوزات لا يزال هناك بصيص أمل.

وقال ستراتوس بارادياس الذي يرأس اتحاد المالكين في اليونان وايضا الاتحاد الدولي لأصحاب العقارات في حديث مع فرانس برس "سيستفيد السياح من الشقق الخاصة لكي يشعروا بأمان أكبر مقارنة بالفنادق حيث سيكون عليهم التفاعل مع عدد أكبر من الناس".

كما أعرب عن اعتقاده بأن الشقق السياحية التي ستصمد في سوق الإيجار للآجال القصيرة ستنهض "أسرع من أي مكان آخر" لأن "اليونان تعتبر من الدول الآمنة بفضل الطريقة التي تعاملت بها مع وباء كوفيد-19".

-"التطهير ضروري" -

في برشلونة لا تزال روزنامة تأجير شقة سيبيل كامباني فارغة، وتقول السيدة الفرنسية البالغة 43 عاما "ألغيت كل الجوزات لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس"، لكنها لا تفكر بإزالة اعلان شقتها عن منصة "اير بي ان بي".

أما خوان كيليس التقني البالغ 35 عاما والذي يمتلك شقة في اشبيلية فقد انتقل في الوقت الراهن الى تأجيرها لأجل متوسط. وان ساءت الأمور فسيعرضها على حد قوله للايجار طويل الأمد كـ"ملاذ أخير".

وفي فرنسا تتوقع "اير بي ان بي" عودة الحجوزات بسرعة بفضل السوق المحلي، اذ يفضل الفرنسيون السياحة الداخلية.

وقال أورليان بيرول مدير الاتصالات في "اير بي ان بي فرنسا" انه يتوقع ارتفاع معدل الطلب على الشقق السياحية في اللحظة الأخيرة مع رفع الإغلاق.

وتوصلت دراسة أعدها موقع "سبيتوغاتوس" الأشهر في اليونان في مجال العقارات على الانترنت الى انه سيكون هناك ارتفاع واضح في عدد الشقق المعروضة للايجار لآجال طويلة في منتصف نيسان/ابريل، ما يشكل 30 بالمئة من السوق في وسط لأثينا.

وسيؤدي هذا التحول الجديد في سوق العقارات الى تنظيمه، وبحسب باردياس "إن التأجير لآجال قصيرة خرج عن نطاق السيطرة في أثينا في السنوات الأخيرة، والتطهير الذي أحدثته أزمة كوفيد-19 ضروري جدا".

ففي كوكاكي، أدى تزايد الطلب على الإيجارات القصيرة للشقق الى مضاعفة الاسعار ما تسبب بمشكلة لطالبي السكن المحليين.

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