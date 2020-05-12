سوروس يتوقع انهيار الاتحاد الأوروبي

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توقع الملياردير الأميركي جورج سوروس بأن الفيروس التاجي يمكن أن تؤدي إلى نهاية الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن شكوكه في بقاء المؤسسة لأنها "اتحاد غير مكتمل"، وأشار إلى حكم ألمانيا بشأن البنك المركزي الأوروبي باعتباره مدعاة للقلق.

وافترض الملياردير وهو من أصل هنغاري والبالغ من العمر 89 عامًا في مقابلة مع صحيفة (إنديبندانت) البريطانية، أيضًا أن الوباء العالمي يمكن أن يضع نهاية للرأسمالية كما نعرفها.

وبحسب سوروس، فإن هذا يجعل أوروبا "أكثر عرضة" من الولايات المتحدة "ليس فقط لأنها اتحاد غير كامل ولكن أيضًا لأنه يقوم على سيادة القانون".

وتابع سوروس المعروف باعماله الخيرية قائلا: "وبينما عجلات العدالة تتحرك ببطء شديد، فإن تهديدات مثل فيروس Covid-19 تتحرك بسرعة كبيرة. وهذا يخلق مشكلة خاصة للاتحاد الأوروبي".

البنك المركزي الألماني

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وشرح الملياردير، لماذا كان يأخذ قرار ألمانيا بشأن البنك المركزي الأوروبي "على محمل الجد"، وكانت المحكمة الدستورية الألمانية منحت الأسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي ثلاثة أشهر لشرح التناسب في مشتريات السندات الخاصة به أو المخاطرة بخسارة البنك المركزي الألماني (Bundesbank) الألماني وهو أحد البنوك المركزية الوطنية الـ 19 الأعضاء في البنك المركزي الأوروبي - كمشارك.

كما دعت البرلمان والحكومة الألمانية إلى تحدي البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.

ويعتقد سوروس أن هذه الخطوة يمكن أن "تدمر الاتحاد الأوروبي كمؤسسة قائمة على سيادة القانون" لأن "القرار تم جانب المحكمة الدستورية الألمانية، وهي المؤسسة الأكثر احترامًا في ألمانيا".

وعندما سُئل عما إذا كانت جائحة الفيروس التاجي يمكن أن يغير وجه الرأسمالية، اعترف الملياردير سوروس بأن كل شيء "ممكن الحصول" على الرغم من أنه من المستحيل التنبؤ "بكيفية تطور الرأسمالية".