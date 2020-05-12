شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة وطن" يطلق مبادرة صحتك تهمنا لتنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دشن حزب حماة وطن، فى محافظة الجيزة، برئاسة معتز الدريملى، مبادرة تحت عنوان “صحتك تهمنا"، لتنظيم عمليات صرف منحة العمالة الغير منتظمة، على مستوى المحافظة، أمام مكاتب البريد والبنوك، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، واشراف الدكتور أحمد حمادة صدقى أمين الشباب بالمحافظة.

وقال المهندس معتز الدريملى، أمين الحزب بالمحافظة، إنه ما يتمثل في مصلحة البلاد في ظل جائحة كورونا تم تدشين تلك الحملة لمساعدة الدولة في تنظيم صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة.

وأشار "الدريملى"، إلى إنه تم تنظيم وتسهيل عملية الصرف دون تزاحم وتم توفير أماكن الانتظار للمواطنين والإشراف على التعقيم والوقاية الاحترازية داخل المكتب وخارجه وذلك قبل فتح الصرف للمواطنين.

وأضاف أمين الحزب بالمحافظة، إنه تم اتخاذ كافة الاجراءت الاحترازيه لحماية وسلامة الجميع من توزيع كمامات وأدوات التعقيم والتطهير وذلك للتخفيف الضغط على كاهل المواطن ومساندة أجهزة الدولة للعمل المنوط بها في هذه الجائحه.

وكان أمين الحزب بمحافظة الجيزة، قد ناشد المواطنين بضرورة تكاتف الجهود للعبور من هذه المرحلة مع الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للقضاء علية خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتصدي له من خلال حملات التوعية، والفحص الطبي والاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.

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وكان حزب حماة وطن، افتتح مقراته لتمكين العمالة المتضررة من أزمة كورونا بتسجيل بياناتها وتوعيتها بما تعمل عليه الحكومة من إجراءات لتخفيف العبأ عليهم، ويأتى في إطار التواصل بشكل مستمر مع المواطنين والمساهمة مع مؤسسات الدولة لرفع عنهم كاهل أعباء الحياة، موضحا إنه يتم ذلك باستقبال المواطنين وتسليم صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الهاتف.

يذكر أن حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أطلق حملة التعقيم والتطهير التي تقوم بها امانات الحزب على مستوى الجمهورية، تأتى في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية في إطار خطتها للتصدي للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين.