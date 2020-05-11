تطور إصابات كورونا.. اليوم سجل رابع أعلى معدل منذ تسجيل أول حالة في 2 مارس

كشفت الأرقام المعلنة من طرف وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسجل على مدى 24 ساعة الماضي، قد عاود التوجه نحو الإرتفاع، مع تأكيد 218 حالة جديدة، وهو رابع أعلى رقم منذ بدأ الأزمة، والأعلى منذ نحو 3 أسابيع.

الحصيلة اليومية للحالات المكتشف إصابتها بالفيروس، عرفت تصاعدا متواصلا منذ بداية الأزمة، وبلغت أوجها يومي 16 أبريل، حينما سجلت 259 حالة بظرف 24 ساعة، ثم ارتفع العدد في اليوم الموالي إلى 281 حالة، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة، ثم سجلت 237 حالة يوم 22 أبريل.

الأيام اللاحقة، شهدت تراجعا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية المتكتشف إصابتها بالفيروس، وبقيت طوال 18 يوما الماضية تحت عتبة 200 حالة، وبلغت في أدناها 55 حالة نهاية أبريل الماضي، إلى أن ارتفعت اليوم الثلاثاء لتصل إلى 218 حالة، وهي الحالات التي قال محمد اليوبي، مدير مديرية محاربة الأوبئة، إن اكتشافها جاء أساسا عن طريق التتبع الصحي للمخالطين الذين لازال 9491 منهم تحت المراقبة حاليا.