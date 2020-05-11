الصين تنفي اتهامات أميركا بشأن اختراقها لبحوث تخص كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن وجّهت الولايات المتحدة اتهامات للصين بشأن اختراقها لبحوث تخصّ فيروس كورونا تقوم بها أميركا، نفت بكين محاولة قراصنة صينيين سرقة بيانات الأبحاث الأميركية الجارية لتطوير لقاحات لفيروس كورونا.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحافي في بكين، اليوم الإثنين. وقال جيان إن "الصين دولة رائدة في مجال تطوير لقاحات". واعتبر أن الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة، هي "محض افتراء وملفقة ولا أخلاقية".

واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة قراصنة صينيين بالعمل على الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأبحاث الأميركية لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يصدر خلال أيام قليلة، تحذير أميركي بهذا الخصوص. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ "قرار توجيه اتهام محدد ضد فرق القرصنة الإلكترونية التي تديرها الصين، إنما هو جزء من استراتيجية ردع تضمّ في إطارها الإداري والتنفيذي القيادة السيبرانية الأميركية ووكالة الأمن القومي".