شكرا لقرائتكم خبر عن مع تخفيف القيود.. وفيات كورونا بفرنسا تعاود الإرتفاع والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا اليوم الاثنين، أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام، في حين استمر انخفاض عدد المرضى في المستشفيات والعناية المركزة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان بالبريد الإلكتروني إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 263 وفاة ليصل إلى .26643 وانخفض عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفى بسبب الفيروس بمقدار 285 إلى 22284 شخصا.

وبدأت فرنسا اليوم الاثنين في تخفيف إجراءات الإغلاق التي ساعدت على إبطاء تفشي فيروس كورونا، وتم فتح المتاجر بما في ذلك بعض المتاجر الكبرى والحدائق بعد ثمانية أسابيع تقريبا.

وقالت السلطات الصحية إن الوباء لا يزال نشطا ويجب مواصلة الجهود لإبطاء الفيروس.

وانخفض عدد المرضى في العناية المركزة بسبب الفيروس، وهو ما اعتمد عليه مسؤولو الصحة كمؤشر رئيسي، بمقدار 64 مريضا إلى 2712 ، وهو أدنى مستوى منذ مارس.