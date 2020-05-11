شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بتنظيم المملكة لمؤتمر المانحين لليمن والان نبدء بالتفاصيل

رحبت مملكة البحرين بتنظيم المملكة لمؤتمر المانحين لليمن المقرر عقده افتراضيا شهر يونيو المقبل, بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يجسد الدور المحوري للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مثنية على جميع المبادرات التي تنجزها المملكة من أجل استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة وصالح شعبها.

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