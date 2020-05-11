شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بتنظيم المملكة لمؤتمر المانحين لليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يجسد الدور المحوري للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مثنية على جميع المبادرات التي تنجزها المملكة من أجل استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة وصالح شعبها.
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