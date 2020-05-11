انت الان تتابع اردوغان: تركيا ستحبط المتآمرين الماليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس رجب طيب اردوغان يوم الاثنين إن تركيا ستحبط أولئك الذين يحاولون التآمر على الاقتصاد التركي باستخدام مؤسسات مالية أجنبية.
وجاءت تعليقات اردوغان عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء بعد أن أنهت الهيئة المشرفة على القطاع المصرفي في تركيا حظرا على تداول الليرة على بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس والذي كانت فرضته الأسبوع الماضي قائلة إنها أوفت بالتزاماتها الخاصة بالنقد الأجنبي، بحسب خطاب أرسلته الهيئة إلى البنوك الثلاثة.
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