الموسوي لأميركا: يجب الكف عن الهراء في قضية تبادل السجناء

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الولايات المتحدة، بالكف عن الهراء في قضية تبادل السجناء، واتخاذ إجراءات عملية على هذا الصعيد"، مشيراً الى ان "وزير الخارجية محمد ظريف وضع منذ ايلول الماضي 2018 التبادل المشترك للسجناء على الطاولة، وحث الولايات المتحدة على التصرف بمسؤولية تجاه الرهائن الإيرانيين في أميركا وأي مكان آخر، ولكن نظامكم رد بفظاظة وعرض حياتهم للخطر، والعالم يتابع تصرفاتكم وليس كلامكم".
هذا وكان قد لفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في وقت سابق، الى ان "بلاده أعلنت منذ فترة عن استعدادها لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين من خلال التفاوض، ومن دون شروط مسبقة".
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