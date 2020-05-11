الموسوي لأميركا: يجب الكف عن الهراء في قضية تبادل السجناء

دعا المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ ​الولايات المتحدة​، بالكف عن الهراء في قضية تبادل ​السجناء​، واتخاذ إجراءات عملية على هذا الصعيد"، مشيراً الى ان "​وزير الخارجية​ ​محمد ظريف​ وضع منذ ايلول الماضي 2018 التبادل المشترك للسجناء على الطاولة، وحث الولايات المتحدة على التصرف بمسؤولية تجاه الرهائن الإيرانيين في ​أميركا​ وأي مكان آخر، ولكن نظامكم رد بفظاظة وعرض حياتهم للخطر، و​العالم​ يتابع تصرفاتكم وليس كلامكم".

هذا وكان قد لفت المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​، في وقت سابق، الى ان "بلاده أعلنت منذ فترة عن استعدادها لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين من خلال التفاوض، ومن دون شروط مسبقة".