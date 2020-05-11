سفير ايران لدى كراكاس: مزاعم نقل 9 أطنان من الذهب إلى إيران غير صحيحة

نفى السفير ال​إيران​ي لدى ​كراكاس​ حجة الله سلطاني، صحة ما رددته بعض وسائل الإعلام الغربية من أنباء حول نقل 9 أطنان من ​الذهب​ من ​فنزويلا​ إلى إيران"، واصفاً "مزاعم موقع بلومبيرغ الأخيرة بأن فنزويلا نقلت 9 أطنان من الذهب إلى إيران في مقابل مساعدتها على إحياء مصافي ​البنزين​، بالشائعات".

وشدد سلطاني على "عدم دخول البنزين الإيراني الى فنزويلا حتى الآن، لكن حكومتي البلدين عقدتا محادثات حول تعزيز التعاون التجاري الثنائي، وخلال الأيام الأخيرة سيرت نحو 10 إلى 17 رحلة تجارية من إيران إلى فنزويلا لنقل المعدات اللازمة لاستئناف نشاطات مصفاة باراغونا، والتي تعد حاليا أولوية في إقامة علاقات شاملة بين بلدينا"، نافياً "وجود خبراء تقنيين إيرانيين في المصافي الفنزويلية، لعدم الحاجة لهم، حيث تمتلك فنزويلا ما يكفي من خبراء في ​النفط​".