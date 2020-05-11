وزير الصحة التركي: ارتفاع العدد العام للمصابين بالكورونا بواقع 1114 حالة

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة في إحصائية جديدة نشرها عن "ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 1114 ليصل إلى 139771 حالة، ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس لحصيلة ​الإصابات​ اليومية بالفيروس في ​تركيا​ مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 8 ايار 1848 حالة، وفي 9 ايار 1546، وفي 10 ايار 1542".

ولفت قوجة الى أن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3841 شخصا إثر رصد 55 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 8 ايار 48 حالة، وفي 9 ايار 50، وفي 10 ايار 47.