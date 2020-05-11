السلطات الروسية: تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن "تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في العاصمة ​موسكو​، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس السبت"، مشيرة الى ان "معظم المتوفين كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، والحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1179 شخصا، بعد أن كانت 1124 في الإحصائية السابقة".

ويشير معدل اليوم إلى استقرار نسبي في حصيلة الوفيات ​الجديدة​ في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة حتى 7 ايار 51 وفاة، وفي 8 ايار 54، وفي 9 ايار 58، وفي 10 ايار 56، وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في ​روسيا​، حيث سجلت فيها 115909 إصابات.