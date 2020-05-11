أعلنت السلطات الصحية الروسية عن "تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس السبت"، مشيرة الى ان "معظم المتوفين كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، والحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1179 شخصا، بعد أن كانت 1124 في الإحصائية السابقة".
ويشير معدل اليوم إلى استقرار نسبي في حصيلة الوفيات الجديدة في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة حتى 7 ايار 51 وفاة، وفي 8 ايار 54، وفي 9 ايار 58، وفي 10 ايار 56، وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 115909 إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية: تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.