القطرية للطيران: 100 ألف تذكرة مجانية للكوادر الطبية حول العالم

أعلنت ​الخطوط الجوية القطرية​ عن "تقديم 100 ألف تذكرة سفر مجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ممن هم في الصفوف الأمامية لمحاربة ​فيروس كورونا​، في مبادرة لتقدير جهودهم"، مشيرة الى انه "سوف يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية حول ​العالم​ من التسجيل للحصول على التذاكر اعتبارا من يوم 12 ايار 2020 حتى 18 ايار".

وسيتعين على المستفيدين من هذه المبادرة تعبئة طلب للحصول على رمز ترويجي استثنائي، سيقدّم على مبدأ الأسبقية وأولوية التسجيل، وسوف تتاح هذه المبادرة أمام كافة العاملين في الرعاية الصحية من مختلف الدول في العالم، حيث سوف يتم تخصيص عدد معين من التذاكر لكل دولة بناء على عدد السكان.