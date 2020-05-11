وحدات الحماية الكردية: مقتل 8 جنود أتراك خلال عملية عسكرية في منطقة جبل خاكورك

أعلنت قوات "​وحدات الحماية الكردية​"، في بيان لها، عن "مقتل 8 جنود أتراك خلال عملية عسكرية نفذتها قوات "الكريلا" في منطقة جبل خاكورك جنوب شرقي ​تركيا​"، مشيرة الى ان "​الجيش التركي​ نقل قتلاه من المنطقة بواسطة المروحيات وشن قصفا عشوائيا بمدفعية الهاون على محيط منطقة العمليات، بينما عادت وحدتنا التي نفذت عمليتها إلى قواعدها بسلام". ولفتت ​القوات​ الى "اسقاط ​طائرة​ استطلاع تركية في منطقة الزاب".

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