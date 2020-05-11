شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تتلقى خطابا من المهن التمثيلية لرد اعتبار الناقد طارق الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تلقى خطابًا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ردا على مخاطبته له بخصوص شكوى الزميل الناقد الفني طارق الشناوي بخصوص ما نسب للفنانة غادة عبدالرازق من تصريحات سلبية تجاهه.

وأضاف ضياء رشوان في بيان له، أن نقيب المهن التمثيلية أعرب في خطابه عن أن "اعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق التي لم تصرح أبدا بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدا".