شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق العشوائيات: القضاء على المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي مشروع موازنة صندوق تطوير العشوائيات للعام المالي الجديد 2020 /2021 والتي قدرت بـ14 مليار و899 مليون جنيه مقابل 10 مليار و17 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/20219، وذلك بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة النائب عماد سعد حمودة، بدور الصندوق والطفرة التي حققها في مصر، مشيراً إلي أن اللجنة رصدت الدور الهام للصندوق خلال زيارتها إلي عدد من المناطق المختلفة ومنها حي الأسمرات، علاوة عن أنها تغطي جانب من دور المحليات حيث رصف الشوارع والقضاء علي العشوائيات، وإنشاء أسوار لمرفق السكك الحديدية، كذلك أكد النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة أن الصندوق من الصور المضيئة في مصر، حيث قام بمجهودات واسعة، ولمسها المواطن البسيط.

وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك خطة وضعها الصندوق للقضاء علي كل ما هو غير مخطط علي مستوي الدولة خلال 10 سنوات، مشيراً إلي أن الصندق راعى أن تكون نسبة تنفيذ هذه الخطة تصاعدية، لاسيما مع الأعباء الكثيرة التي تقع علي عاتق الدولة في المرحلة الحالية.

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وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، استعداده لعرض الخطة كاملة علي اللجنة والتي تستهدف القضاء علي الأماكن غير المخططة.

ونوهت منال محمد مصطفي مدير عام الشؤون المالية بصندوق تطوير العشوائيات، إلي أن الصندوق كان قد طالب بإدراج 31 مليونا لبند الابحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية لمواجهة الدراسات الخاصة بالمناطق والأسواق العشوائية، إلا أن الاعتمادات التي قدرت من التخطيط والمالية لصالح هذا البند جاءت "صفر".