شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات لجنة الزراعة بالبرلمان لمواجهة كورونا أمام رئيس مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى في تقريرها الذي قدمته إلى الدكتورعلى عبد العال رئيس المجلس توصيات مهمة بشأن مساندة قطاع الزراعة في مواجهة أزمة كورونا.

وثمنت اللجنة جهود القيادة السياسية في ادارتها للأزمة واتخاذها القرارات العاجلة لصالح الوطن والمواطن وتضافر الوزارات المعنية من اجل تذليل كافة العقبات الناجمة عن المحنة والحد من آثارها.

وأكدت اللجنة في تقريرها، ان المواطنين استشعروا مدى صلابة قطاع الزراعة وقدرته على مواجهة الازمات والكوارث وتوفير احتياجاتهم من السلع واللحوم والدواجن، وهو الأمر الذى يدعو لزيادة دعمه ومساندته.

واستعرضت اللجنة في التقرير ، ما قامت به من تواصل مع وزارات الزراعة والرى والتموين والتجارة الداخلية والداخلية، وبحث تداعيات أزمة كورونا على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتصدير المنتجات.

وأكدت اللجنة أنها بحثت عدة مشكلات للمصدرين والمنتجين الزراعيين، مع الحكومة، و تمت الاستجابة من القيادة السياسية على صرف 30 في المائة من مستحقات المصدرين المتأخرة، كما تم التنسيق مع البنك الزراعى لزيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تترواح من 20 الى 50 في المائة في إطار الإتجاه نحو دعم الزراع وتوفير التمويل اللازم لهم.

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وأوصت اللجنة، بعدة توصيات، من شأنها المساعدة في نهوض قطاعى الزراعة والثروة الجيوانية ومواجهة الأزمة، منها توفير كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوى ومبيدات وغيرها وذلك بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة لمواجهة متطلبات الموسم الصيفى.

وتضمنت التوصيات أيضا، تحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافى لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيا أو رأسيا لسد أي عجز قد ينتج عن تلك الظروف الحالية

كما أوصت اللجنة، بتجهيز وإعداد الصوامع والشون لاستلام المحاصيل الاستراتيجية والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومى

وكذلك أوصت اللجنة بسرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعى بالإضافة الى تفعيل برامج التحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية في طل الظروف الحالية لتدراك احتمالات انتقال الفيروس من الانسان للحيوان.

كما أوصت بتفعيل برامج الحفاظ على المجارى المائية وعدم تلويثها والمضى قدما في تنفيذ برامج الاستفادة من مياه الامطار والسيول وانشاء الخزانات الأرضية، والتوسع فى تنفيذ برامج الرى الحقلى المطور نظرا لما يحققه من توفير لمياه الرى وزيادة الرقعة الزراعية.