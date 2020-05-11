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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعلام الإخوان.. "الإستغلال الحقيقي" للدين في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة"
يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من إستغلال المنصات الإعلامية لجماعة الاخوان للدين على مدى تاريخها.
يقول الكاتب شريف عارف إنه بعد عدة سنوات من نشأة الجماعة عام 1928، أعلن المؤسس حسن البنا تدشين أول جريدة أسبوعية تولى هو رئاسة تحريرها بنفسه فى ١٥ يونيو ١٩٣٣، وظلت منتظمة الصدور حتى ١٩٣٨، وهى صحيفة "الإخوان المسلمين" الأسبوعية.
واضاف أن نهج إستغلال الدين كان واضحاً منذ نشأة الجماعة، ففي العدد الأول من الجريدة استغلت الجماعة الدين بوضع شعار عام لها يحمل الاية الكريمة " وأصبحتم بنعمته اخوانا"، وهو ما يعد استغلالاً صريحاً للدين، في التأثير على الجمهور.
يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .
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