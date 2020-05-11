إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الأثنين على مشروعات موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2021.
وبلغ إجمالي مخصصات مشروع الموازنة العامة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الجديد 2020/2021، 19 مليار و871 مليون جنية مقابل 10 مليار و813 مليون جنية العام الجاري 2020/2019، وذلك بزيادة قدرها 9 مليار فيما قدر موازنة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي 5.520 مليار جنية العام المالي الجديد 2020/2021.
فيما بلغت موازنة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى 8مليار و641 مليون و287 ألف جنيه مقابل 5 مليار و284 مليون و610 ألف جنيه فى موازنة العام المالى الجاري 2019/2020 بزيادة تقدر بنحو 3 مليار جنيه .
وقدرت جملة الأجور المتوقعة للجهاز خلال العام المالى 2020/2021 نحو 47 مليون و442 ألف مقابل 42 مليون و945 ألف جنية العام المالي الجاري بزيادة 4 مليون جنية.
وتبلغ جملة المصروفات للجهاز 8 مليار و552 مليون جنيه للعام المالى الجديد ،مقابل 4مليار و978 مليون جنيه للعام المالى الحالى بزيادة تقترب من 4 مليار جنيه
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