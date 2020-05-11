"الأعلى للإعلام": 366 ملاحظة على 25 مسلسلا أول أسبوعين من شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 366 ملاحظة على 25 مسلسلا تم عرضهم أول أسبوعين في شهر رمضان بواقع 219 ملاحظة فى الأسبوع الأول و 147 ملاحظة في الأسبوع الثانى تشمل 4 مخالفات . جاء ذلك في التقرير الإحصائى للجنة رصد الشاشات في رمضان، و الذى أشار إلى الانخفاض الكبير في حجم المشاهد التى اشتملت ألفاظا متدنية وإيحاءات وتدخين في الأسبوع الثاني، مقارنة بالأسبوع الأول، كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة فى الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة في الأسبوع الثاني، وأشار التقرير إلى خلو 6 مسلسلات من أية ملاحظات.

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