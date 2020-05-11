شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تطالب بخطط عاجلة للقضاء على الأسواق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب أعضاء لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حموده، بوضع خطط عاجلة لإنشاء أسواق متعمدة علي أسس سليمة، والقضاء علي الأسواق العشوائية.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد إسماعيل أمين سر اللجنة اهمية تنسيق صندوق تطوير العشوائيات مع الإدارة المحليه لوضع خطط عاجلة لانشاء إشكالية الأسواق العشوائية تماما والاتجاه نحو انشاء أسواق مخططه علي أسس سليمة. وشدد اسماعيل علي أهمية ايفاد اللجنة بيانات واضحه عن تطوير الشوارع في المحافظات.

Advertisements

وفي سياق متصل، لفت البرلماني إلي ضرورة الاهتمام بالصرف على مستوى المحافظات ورفع كفاءته لمنع تكرار اشكاليات السيول والامطار، وذلك بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية قائلا : "ماحصلش كدا يبقي احنا بنهرج .. لابد من رفع كفاءه الحياه لدى الناس من خلال الدراسه والتطوير".

من جانبه شدد النائب إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة علي أهمية التنسيق التام بين الصندوق والمحليات، مشيرا إلي أن التنسيق والدراسة المتأنية أمر هام، ولابد من عقد اجتماع للجنة لبحث هذا الأمر، بقوله : " تطوير العشوائيات يساوي رفع كفاءه الحياة".