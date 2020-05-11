شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يرصد 12 ملاحظة على برنامج شيخ الحارة و الجريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 12 ملاحظة لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، خلال عرض البرنامج في الأسبوع الثاني لشهر رمضان بتراجع لأكثر من 50% عن الاسبوع الأول.

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وطالبت اللجنة البرنامج بالالتزام بالضوابط والمواثيق الإعلامية ، وعدم الخروج عنها أو مخالفة الذوق العام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر منع بث برنامج شيخ الحارة العام الماضى فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.

وقال المجلس الأعلى للإعلام إنه قراره جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 .