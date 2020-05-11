أمين سر إسكان النواب يطالب بدمج الجهات الثلاث الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنه الإسكان بمجلس النواب بدمج الجهات الثلاث الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي وهم : " الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي " و" الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي،"، و" الشركة القابضه لمياه الشرب" في جهة واحدة جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعالم المالي الجديد 2020/2021، بحضور ممدوح رسلان رئيس الهيئة، وممثلي التخطيط والماليه Advertisements وقال أمين سر لجنه الإسكان، إن الجهات الثلاث تابعه لوزارة الإسكان وبالتالي دمجهم في جهة واحدة سيوفر الكثير علي الدوله وايضا علي المواطنين. وشدد النائب محمد إسماعيل علي ضرورة البحث عن تعظيم الأصول من خلال وجود رؤيه استثماريه، مشيراً إلي عدم وجود تنسيق بين معظم الهيئات، ومن المشاكل التي تواجهنا هو بناء عمارات وبعد ذلك نبحث عن الصرف الصحى لها.

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