شكرا لقرائتكم خبر عن 9.8 مليار جنيه زيادة بموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعات موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2021.

وبلغ إجمالي مخصصات مشروع الموازنة العام للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الجديد 2020/2021، 19 مليارا و871 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه العام الجاري 2020/2019، فيما قدر موازنة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي 5.520 مليار جنيه العام المالي الجديد 2020/2021.

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فيما وصلت موازنة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى 8 مليارات و641 مليونا و287 ألف جنيه مقابل 5 مليارات و284 مليونا و610 آلاف جنيه فى موازنة العام المالى الجاري 2019/2020 بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه .

وقدرت جملة الأجور المتوقعة للجهاز خلال العام المالى 2020/2021 نحو 47 مليونا و442 ألفا مقابل 42 مليونا و945 ألف جنيه العام المالي الجاري بزيادة 4 ملايين جنيه

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وتبلغ جملة المصروفات للجهاز 8 مليارات و552 مليون جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 4 مليارات و978 مليون جنيه للعام المالى الحالى بزيادة تقترب من 4 مليارات جنيه.