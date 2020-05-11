أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الإثنين ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 31 ألفاً و699 شخصاً بعد ظهور حالات جديدة.
وأوضحت قناة (جيونيوز) الإخبارية الباكستانية اليوم أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس في باكستان بلغ حتى الآن 691 شخصاً، مشيرة إلى أن إقليمي السند والبنجاب يشهدان العددالأكبر من حالات الإصابة داخل باكستان.
وكانت وسائل إعلام في باكستان قد أوردت مؤخراً ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 31 ألف و478 شخصاً. شخصاً، وعدد حالات الوفاة إلى 678 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 31 ألفا و699 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.