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من الغد .. بوتين يعلن تخفيف قيود كورونا تدريجيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين خفضا تدريجيا في إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس ، وذلك رغم زيادة جديدة في الإصابات دفعت العدد في روسيا باتجاه الصعود ليتجاوز إيطاليا ويصبح الرابع

عالميا.

 

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون، ونقلته وكالة رويترز، إنه سيبدأ في رفع القيود اعتبارا من الغد كما كشف عن تقديم إعانات مالية للأسر

التي تعول أطفالا وإجراءات دعم جديدة للاقتصاد.

 

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وتحدث بوتين بعد ارتفاع عدد الحالات الجديدة بوتيرة قياسية يومية بلغت 11656 ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 221344. ولم يتجاوز هذا الرقم سوى الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا.

 

وسجلت روسيا 94 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2009.

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