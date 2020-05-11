إيران تنفي نقل أطنان من الذهب من فنزويلا

نفى السفير الإيراني لدى كراكاس حجة الله سلطاني، صحة ما رددته بعض وسائل الإعلام الغربية من أنباء حول نقل 9 أطنان من الذهب من فنزويلا إلى إيران.

ووصف سلطاني في حوار صحفي "مزاعم موقع بلومبيرغ الأخيرة بأن فنزويلا نقلت 9 أطنان من الذهب إلى إيران في مقابل مساعدتها على إحياء مصافي البنزين، بالشائعات".

وقال: "أنفي صحة ما تردد... هذه إشاعة

لا أساس لها، وفي الواقع، هو فخ إعلامي يجري العمل على نشره وهو ادعاء كاذب تماما".

وأضاف: "لم يدخل البنزين الإيراني فنزويلا حتى الآن، لكن حكومتي البلدين عقدتا محادثات حول تعزيز التعاون التجاري الثنائي".

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وردا على سؤال حول طبيعة الرحلات الجوية الأخيرة للطائرات الإيرانية إلى فنزويلا، قال السفير الإيراني:

"خلال الأيام الأخيرة سيرت نحو 10 إلى 17 رحلة تجارية من إيران إلى فنزويلا لنقل المعدات اللازمة لاستئناف نشاطات مصفاة باراغونا، والتي تعد حاليا أولوية في إقامة علاقات شاملة بين بلدينا".

ونفى سلطاني، وجود خبراء تقنيين إيرانيين في المصافي الفنزويلية، لعدم الحاجة لهم، حيث تمتلك فنزويلا ما يكفي من خبراء في النفط.

وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفنزويلي وقال: "شجاعة هذا الشعب في مواجهة مخططات الهيمنة الأمريكية، أمر أساسي ولن نقهر بفضل دعمنا المتبادل".