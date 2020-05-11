الإمارات: تسجيل 680 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي تخطى 18 ألف حالة

أعلنت دولة الإمارات تسجيل 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 18 ألفا و878 حالة.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 5,381 حالة بعد تسجيل 577 حالة شفاء جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراضه وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وذكرت أنه منذ بداية شهرمايو الجاري وحالات التعافي في تزايد بعدما ارتفعت نسبة التعافي إلى 28.5% من إجمالي الحالات، كاشفة عن تسجيل 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات إلى 201 حالة.
وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك، أنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي تم الكشف ضمن الحالات المعلنة اليوم عن إصابات ناتجة عن عدم تقيد 4 عائلات بالإجراءات الاحترازية، وتجمعهملأداء صلاة التراويح، في مخالفة لما صدر عن مجلس الإمارات للإفتاء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات الصحية من استرشادات وقائية ما تتسب في نقل العدوى لبعض أفراد العائلة و الحجر على باقي أفراد الأسر.
وتقدمت الدكتورة آمنة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.
من جانبها أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي بالإمارات أهمية مواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية، خاصة مع ملاحظة وجود بعض العادات لدى الأسر، مثل إقامة التجمعات العائلية والتي تسببت بإصابة أفراد من 4 عائلات والحجر عليهم بعد تعرضهم للإصابة.
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