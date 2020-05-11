اخبار العالم

بومبيو يبحث مع عدد من نظرائه في العالم أهمية المسؤولية في مكافحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية مايك بومبيو، بحث مع نظرائه في أستراليا والبرازيل والهند وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية، أهمية "الشفافية والمسؤولية" في مكافحة فيروس .

 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اصدرته مساء اليوم الاثنين، إن بومبيو تحدث

عبر مؤتمر فيديو مع نظرائه في أستراليا والبرازيل والهند وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية، حيث "ناقشوا أهمية التعاون الدولي والشفافية والمسؤولية في مكافحة جائحة COVID-19 والتعامل مع أسبابها".

 

Advertisements

وأضاف البيان أنهم بحثوا كذلك "التعاون لمنع وقوع أزمات صحية عالمية في المستقبل، مؤكدين على أهمية النظام الدولي المبني على القواعد".

 

وجرت هذه المحادثات في الوقت الذي توجه فيه الولايات المتحدة اتهامات متكررة للصين بالمسؤولية عن انتشار في العالم وتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع عدد من نظرائه في العالم أهمية المسؤولية في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا