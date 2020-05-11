بومبيو يبحث مع عدد من نظرائه في العالم أهمية المسؤولية في مكافحة كورونا

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية مايك بومبيو، بحث مع نظرائه في أستراليا والبرازيل والهند وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية، أهمية "الشفافية والمسؤولية" في مكافحة فيروس كورونا.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اصدرته مساء اليوم الاثنين، إن بومبيو تحدثعبر مؤتمر فيديو مع نظرائه في أستراليا والبرازيل والهند وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية، حيث "ناقشوا أهمية التعاون الدولي والشفافية والمسؤولية في مكافحة جائحة COVID-19 والتعامل مع أسبابها".
وأضاف البيان أنهم بحثوا كذلك "التعاون لمنع وقوع أزمات صحية عالمية في المستقبل، مؤكدين على أهمية النظام الدولي المبني على القواعد".
وجرت هذه المحادثات في الوقت الذي توجه فيه الولايات المتحدة اتهامات متكررة للصين بالمسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء الجائحة.
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