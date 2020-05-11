كوريا الجنوبية تمنع ركوب المترو دون كمامات

أعلنت حكومة بلدية سول بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنه يتعين على ركاب مترو الأنفاق في العاصمة ارتداء كمامات الوجه في حال ازدحام عربات المترو اعتبارا من يوم 13 مايو الجاري، وفي حال عدم إحضارهم لكمامات الوجه، يمكن شراؤها في محطات المترو. وقالت حكومة بلدية سول إنها ستطلق حملة "التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية عند استخدام وسائل النقل العام" في يوم 13 مايو الجاري.

وذكرت أنها تخطط لفرض قيود استخدام عربات المترو على الركاب الذين لا يرتدون كمامات الوجه، عندما يكون من الصعب التحرك داخل عربات المترو بسبب ازدحامها وفي هذه الحالة، سيتم إصدار إعلان يطلب ارتداء الكمامات، وسيتم منع دخول الركاب غير المرتدين للكمامات إلى بوابات التذاكر.

وتخطط سول لنشر أفراد للتأكد من قواعد السلامة في حوالي 20 محطة مترو رئيسية مزدحمة كي يحافظ الركاب على مسافة آمنة عند الصعود إلى عربات المترو كما تخطط أيضا لتشغيل قطارات مترو إضافية في ساعات الذروة لتقليل الازدحام. حملة "التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية عند استخدام وسائل النقل العام" في يوم 13 مايو الجاري.وذكرت أنها تخطط لفرض قيود استخدام عربات المترو على الركاب الذين لا يرتدون كمامات الوجه، عندما يكون من الصعب التحرك داخل عربات المترو بسبب ازدحامها وفي هذه الحالة، سيتم إصدار إعلان يطلب ارتداء الكمامات، وسيتم منع دخول الركاب غير المرتدين للكمامات إلى بوابات التذاكر.وتخطط سول لنشر أفراد للتأكد من قواعد السلامة في حوالي 20 محطة مترو رئيسية مزدحمة كي يحافظ الركاب على مسافة آمنة عند الصعود إلى عربات المترو كما تخطط أيضا لتشغيل قطارات مترو إضافية في ساعات الذروة لتقليل الازدحام.

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