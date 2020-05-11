الكويت تنفي انتشار الدبور الآسيوي القاتل في البلاد

نفت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات حول انتشار الدبور الآسيوي القاتل في البلاد. انتشار الدبور الآسيوي القاتل في البلاد. وكتبت الهيئة في تغريدة على "تويتر": "الفيديو الذي تم تداوله يعود للعام 2019، وهو توثيق من الهيئة لانتشار الدبور الطيني وليس الآسيوي القاتل". "تويتر": "الفيديو الذي تم تداوله يعود للعام 2019، وهو توثيق من الهيئة لانتشار الدبور الطيني وليس الآسيوي القاتل". وأضافت: "الدبور الطيني غير عدائي للإنسان".

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