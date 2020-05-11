قتلى في اشتباكات بالسودان

وقع عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات بين مجموعتين من قبيلتي البني عامر والنوبة، في مدينة كسلا الحدوديّة شرق السودان. وفقا لبيان حكومي وشهود عيان.

وقال بيان صدر عن الحاكم العسكري لولاية كسلا، بابكر همد: «شهدت مدينة كسلا -الخميس- احتكاكات لأفراد من قبيلتَي البني عامر والنوبة، تمّ احتواؤها، غير أنّ الأحداث سرعان ما تجدّدت صبيحة الجمعة، وأسفرت عن وقوع جرحى وحرق للمنازل. وتوفّي 3 من البني عامر، وتمّ حصر الجرحى والمصابين وبلغ عددهم 79».

ووجه الفريق عبدالفتاح البرهان، في بيان له بثه التلفزيون الرسمي، القوات النظامية بالتصدي لكل من أراد أن يعبث بأمن المواطن، دون أن يسمي أي جهة.

وأضاف أن مجلسي السيادة والوزراء وأجهزة الدولة التنفيذية، تتابع بقلق شديد الأحداث القبلية المؤسفة. وأشار إلى أن الاحتراب القبلي سيعوق مهام الفترة الانتقالية.