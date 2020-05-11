صمت أممي
أضاف المسماري بالقول «قواتنا تقدمت في العزيزية والهيرة ودحرت قوات الوفاق غرب العزيزية ومحاور الهضبة وأبو سليم وصلاح الدين وعين زارة»، منتقداً ما قال إنه «صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدم استنكارها لتحويل قوات الوفاق المطار المدني في معيتيقة إلى منشأة عسكرية بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب»، وتابع «أي مقر أو منشأة يستخدم لأغراض عسكرية سيتم استهدافه».
رفض الناتو
كشفت مصادر أن دولا أوروبية رفضت مشاركة حلف شمال الأطلسي في مهمة «إيريني» لمنع أنقرة من المناورة وتهريب المزيد من الأسلحة لليبيا.
وكانت جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلنت الخميس الماضي انطلاق المهمة الأوروبية إيريني، لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر في 2011 والقاضي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا وبدأت فرقاطة فرنسية أولى الجولات.
حماية المسارات
نقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن مصادر أوروبية لم تسمها أن «هناك معارضة كبيرة لمشاركة الناتو في مهمة إيريني سواء داخل الحلف أو في أروقة الاتحاد الأوروبي»، لافتة إلى أن مهمة إيريني تشمل رقابة السواحل الليبية والبحر المتوسط بالأقمار الصناعية والطلعات الجوية الاستطلاعية، وفرقاطات عدة منتشرة في المياة المتوسطية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يتقدم في محاور طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.