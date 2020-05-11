

بدأت بريطانيا وبروكسل جولة ثالثة من المحادثات التجارية، أمس، وسط أمل ضئيل بتحقيق اختراق، في ظل تحد أكثر خطورة يتمثّل بالتعامل مع أزمة كورونا المستجد. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الجديدة بلقاء عبر الإنترنت بين كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست، اللذين تعافيا بعد إصابتهما بالفيروس، فيما سيعقب اللقاء مؤتمرات عبر الفيديو يشارك فيها مئات المسؤولين خلال الأسبوع. انتهت جولة سابقة من المفاوضات عبر الإنترنت بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 24 أبريل دون تحقيق تقدم يذكر، أعقبت جولة أولى في بروكسل في مارس كانت الوحيدة التي لم تجر عبر الفيديو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محادثات أوروبية مع لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.