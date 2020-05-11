إسرائيل تهدم منزل فلسطيني

هدم الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، منزل فلسطيني متهم بالضلوع في هجوم بعبوة ناسفة أدت إلى مقتل شابة إسرائيلية العام الماضي بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. أفاد شهود عيان، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية كوبر شمال مدينة رام الله بعد منتصف ليل الأحد قبل أن تشرع بهدم الطابق الثاني من منزل عائلة قسام شبلي «البرغوثي» في عملية استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس. كانت محكمة إسرائيلية اتهمت شبلي وثلاثة آخرين بالمشاركة في زرع عبوة ناسفة عند نبع مياه بالقرب من مستوطنة دوليف في أغسطس الماضي، إذ أدى تفجيرها إلى مقتل الفتاة الإسرائيلية رينا شنيرب وإصابة والدها وشقيقها.



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