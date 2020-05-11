السعودية.. 1966 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

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وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 41014.
كذلك أشارت الوزارة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة بالوباء، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصا.
وكانت السعودية، قد أعلنت ليل الأحد الاثنين، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وقال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من يوليو 2020.
وأضاف: “تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020”.
ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، ورفع التوصيات خلال 30 يوما من تاريخه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
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