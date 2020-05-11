وجه زوجان قي خريف عمرهما، رسالة لشباب اليوم، كخلاصة لعشرة دائمة بينهما لأزيد من 50 عاما، مفادها تجنب الخيانة والحرص على الصدق في العلاقة الزوجية حفاظا على دوامها.
الحاجة فاطمة، ورفيق دربها الحاج محمد، يقاومان مع بعضهما لمواجهة تأثير الجائحة عليهما، حيث انقطع مصدر رزقهما نتيجة تعذر مواصلة نشاطهما البسيط المتمثل في صناعة الحلويات وبيعها.
ويسكن الزوجان لوحدهما في بيت يكتريانه في مدينة طنجة، وهو نفسه “مصنع” حلوياتهما الذي توقف نشاطه البسيط، نظرا لحالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا، وتوقفت معه إمكانية ربح دريهمات تسد حاجياتهما وهما في عمر متقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجان مسنان: نتعاون على الزمن بعد 50 عاما من “العشرة”.. وهذه نصائحنا للشباب- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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