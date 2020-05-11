تداعيات كورونا.. بنك المغرب يدعو الأبناك إلى تعليق كافة عمليات توزيع الربيحات

دعا بنك المغرب، مؤسسات الائتمان إلى تعليق كافة عمليات توزيع الربيحات برسم سنة 2019، إلى حين موعد لاحق.

وقال البنك المركزي في بلاغ له، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنه “في ظل الأوضاع الحالية التي تشهد تفشي جائحة كوفيد-19، أصبحت مؤسسات الائتمان مطالبة بتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد”.

وأضاف البلاغ، “بادر بنك المغرب إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية، إلى جانب بعض التدابير الاحترازية، سعيا منه إلى تسهيل ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية”.

وتحقيقا للغاية نفسها، يضيف بنك المغرب، “أصبح من اللازم على مؤسسات الائتمان أن تبقي في حوزتها ما يكفي من الأموال الذاتية، من أجل مواجهة آثار الأزمة، وبالتالي الحفاظ على قدرتها على التمويل في هذه الظروف الاستثنائية”.

وأوضح البنك المركزي، أنه “سيواصل تتبعه، عن كثب، لتداعيات هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي على السواء، كما سيتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهتها عند الضرورة”.