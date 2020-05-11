محكمة بنسليمان ترفض تمتيع الفرنسي داهس قطيع الغنم بالسراح المؤقت

في مستجدات قضية المقيم الفرنسي، الذي نفذ عملية دهس قطيع الغنم في ملكية أسرة مغربية، الأسبوع الماضي؛ رفضت هيأة الحكم، بالمحكمة الإبتدائية في مدينة بنسليمان، اليوم الإثنين، تمتعيه بالسراح المؤقت.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل، لعدم جاهزية الملف، بعد تسجيل عدد من المحامين الجدد إنابتهم، لينضافوا إلى هيأة دفاع راع الغنم.

وقال منتصر بوعبيد، عضو هيأة دفاع الضحية، اليوم الإثنين، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة، بسبب حالة الطوارئ الصحية”، مبرزا أن “حضوره اقتصر فقط عبر تقنية الفيديو من داخل السجن المحلي في مدينة بنسليمان”.

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ويرفض حسن، صاحب الغنم، التنازل لفائدة المتهم، بحسب ما صرح به لـ“اليوم24″، أمس الأحد، مؤكدا أنه “توصل بعرض صلح من طرف دفاع المتهم، وعائلته”، لكنه مصر على “أخذ حقه بالقانون”.

ويشار إلى النيابة العامة، وجهت إلى المتهم تهم “التهديد بالقتل”، و”قتل حيوانات أليفة”.

يذكر أن نشطاء مغاربة تداولوا، الأحد الماضي، شريط فيديو، ظهر فيه الطفل، صاحب الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، حيث أدى سلوك الوحشي المواطن الفرنسي إلى مقتل كل الأغنام، التي ظهرت جثثاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.