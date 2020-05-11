مسلسل”سلمات أبو البنات”.. أخطاء تقنية وفنية رصدها الجمهور – فيديو

لاحظ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخطاء بالجملة في مسلسل “سلامات أبو البنات”، الذي لقى إقبالا على قناة” mbc 5” في رمضان الحالي، وهو ما جعل طاقمه التقني والفني في موقف محرج مع توالي الأخطاء المرصودة.

وتعددت المشاهد التي ظهرت فيها أخطاء المسلسل للجمهور، منها لقطة للفنان ياسين أحجام، من المفترض فيها أن الدم يخرج من رأسه بعد إصابته، لكن الصورة أظهرت فرقا بين الدم، ورأسه بشكل واضح، ومعيب إخراجيا.

ومن بين الأخطاء المرصودة، كذلك، مناداة الممثلة السعدية لديب للممثل عمر لطفي باسمه الحقيقي بدل يوسف اسم الشخصية، التي يؤدي دورها.

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ولاحظ المتتبعون، كذلك، أحداثا غير منطقية، منها معرفة نسرين مكان بيت خطيبها، على الرغم من أنها لم يسبق لها زيارته، كما رصد خلل في تناسق بعض المشاهد، منها تجسيد مشهد على أساس أنه في الصباح الباكر، في حين أن الحركة الموجودة في المشهد توحي بأن الوقت متقدم، وليس باكرا.

وعلى الرغم من الأخطاء التقنية والفنية، إلا أن مسلسل “سلامات أبو البنات”، يلقى متابعة من الجمهور، اتضحت عند حديث الكثيرين منهم عن المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشرف على إخراج مسلسل “سلامات أبو البنات”، هشام الجباري وهو من بطولة كل من محمد خيي، والسعدية لديب، وعمر لطفي، وبشرى أهريش، والبشير عبدو، وجيهان كيداري، وفاطمة الزهراء بلدي، وآخرون.