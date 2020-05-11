الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 16506، من بينهم 258 حالات وفاة.

وأظهرت المعطيات أنه من مجمل الإصابات هناك 51 وصفت حالتهم بالمتوسطة و66 بالخطيرة، تم وصل 58 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 2%.

ووفقًا لمعطيات الوزارة فإن 350 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بارتفاع بنسبة 3%، ليصل عدد المتعافين إلى 11843، ويستقر عدد المرضى الحالي (الإصابات النشطة) عند 4406.

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الحالات الخطيرة التي تستدعي وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي انخفضت خلال اليوم الماضي بنسبة 10.8%. في حين أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 4848 فحص كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الوزارة أن 209 مريضى من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة تتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 4197 مريضًا العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وتؤكد البيانات الواردة في بيان وزارة الصحة استمرار التباطؤ في وتيرة الوفيات وعدد المرضى في وحدات العناية المركزة، ما قد يدفع الحكومة إلى تخفيف المزيد من القيود التي تم لإقرارها للحد من تفشي الوباء.

وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف تدريجي للقيود التي تم فرضها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل عودة المرافق الاقتصادية إلى العمل، واستئناف عمل القطاع العام، وعودة تدريجية لطلاب المدارس، وفتح المساحات والمرافق العام أمام زيارات المواطنين، وفتح الأسواق والمراكز التجارية، وذلك ضمن إجراءات مقيدة، بتعليمات من وزارة الصحة، لمنع زيادة وتيرة التفشي.