9 وفيات بكورونا في السعودية و5 بالجزائر وواحدة بالعراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت 3 دول عربية، مساء اليوم الإثنين، 15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 9 وفيات جراء الفيروس، و1966 إصابة، و1280 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة كورونا في السعودية، حتى اليوم، إلى 41 ألفا و14 إصابة، بينها 255 وفاة، و12 ألفا و737 متعافيا.

وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي، "تسجيل 5 وفيات، و168 إصابة، و163 حالة شفاء".

وأوضح أن حصيلة الفيروس بالجزائر وصلت إلى 5 آلاف و891، توفي منهم 507، وألفين و841.

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بدورها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، تسجيل حالة وفاة، و51 إصابة، وتعافي 56.

ويصل إجمالي حصيلة الفيروس في العراق إلى 2818 بينها 110 وفيات، و1790 متعافيا.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، إصابة 216 وتعافي 82.

وحسب إحصاء لبيانات رسمية نشرتها وزارة الصحة بموقعها الإلكتروني، تصل حصيلة الفيروس في البحرين إلى 5 آلاف، و157 إصابة بينها 8 وفيات و2152 متعافيا.

وحتى مساء اليوم، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و221 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 284 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و509 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.