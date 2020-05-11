محرز: صلاح منعني من ارتداء قميص ليفربول!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، رغبته في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على مضيفه ريال مدريد (2-1)، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم تأجيل مباراة الإياب على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتأجيل مسابقاته لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محرز في لقاء مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستغرام" مساء الأحد "هدفي الآن هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالنسبة للكرة الذهبية لا بد من تقديم موسم جنوني، وتسجيل 30 هدفا، أعرف أنه بوسعي فعل ذلك، لكن الأمر سيكون مثيرا".

من جهة أخرى، أكد محرز أن ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري الذي توقفت منافساته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "أعتقد أن ليفربول يستحق لقب الدوري، مهما حدث، نجحنا في الحفاظ على نسق الموسم الماضي، لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء".

كما كشف محرز عن اهتمام ليفربول، بضمه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، معترفا أن تعاقد الفريق لاحقا مع النجم المصري محمد صلاح، أنهى كل شيء.

وذكر قائد المنتخب الجزائري، أنه عرف بنية الإسباني بيب غوارديولا، للتعاقد معه، بعدما عبر الأخير عن إعجابه بإمكانياته خلال حديثه معه عقب مباراة جمعت بين فريقه السابق ليستر سيتي وناديه الحالي.

وانضم محرز، إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 مقابل 68 مليون يورو.

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وكشف محرز، أنه كان يرغب بشدة في اللعب لفريق مارسيليا الذي كان يعتبر فريقه المفضل.

وقال محرز "ذهبت إلى مارسيليا، كنت أتدرب تحت قيادة مدرب الهواة فرانك باسي، ثم نزل جوزيه انيجو المدير الرياضي لمشاهدة التدريبات ثم طلب مني مرافقته إلى مكتبه".

وأضاف "بصراحة أرغب في التوقيع معك، في ذهني كنت أعيش فيلما، كان عمري 18 عاما، قبل 8 أشهر كنت في سارسال (مسقط رأسه في باريس)".

وتابع رياض "قال لي انيجو، كيف قدمت إلى مارسيليا، في القطار؟ أجبته بنعم، قال لسكرتيرته احجز له في الطائرة هذا المساء، منحني قمصان خاصة بمارسيليا، كنت أظن أنني وقعت مع الفريق".

وتابع "لا أعرف ماذا حدث، لكن بعد 3 أو 4 أيام، اتصل بوكيل أعمالي وقال له إن لديهم لاعبا هنا من نفس المستوى ويرغبون في اختياره، لا يريدون أن يعيقوا طريقي، هذا اللاعب هو بلال عمراني (الذي ينحدر من أصول جزائرية ويلعب حاليا لكلوج الروماني)".

بعدها قرر محرز الانضمام لنادي لوهافر في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي الإنجليزي الذي حقق بطولة الدوري عام 2016، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي.

وعاد محرز للحديث عن ذكرياته مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر صيف عام 2019، مؤكدا أنه "لولا المدير الفني جمال بلماضي، لما توج منتخب بلاده باللقب الإفريقي".