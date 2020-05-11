طلب وحيد أمام انتقال لاوتارو إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي بات منفتحا على انتقال لاعبه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن إنتر ميلان مستعد لبيع لاوتارو إلى برشلونة، إذا قام الفريق الكاتالوني بتضمين الصفقة بلاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن.

وأضافت أن النيراتزوري يرحب بضم نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، أو البرازيلي إيمرسون المعار حاليًا لريال بيتيس.

وتابعت أن إنتر رغم تمسكه بقيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز (111 مليون يورو)، إلا أن الأمر قد ينتهي حال تضمين الصفقة بلاعب يحتاجه النيراتزوري.

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ولفتت إلى أن إنتر يفضل سيميدو لكن المشكلة تكمن في العرض الضخم الذي يقدمه مانشستر سيتي لضم اللاعب، مشيرة إلى أن إيمرسون يعد خيارًا أكثر قابلية للتنفيذ.

وختمت بأنه من أجل أن تؤتي الصفقة بثمارها، يجب على برشلونة استعادة إيمرسون من بيتيس بعد دفع 6 ملايين يورو، من أجل نقله لإنتر ميلان.

وكان برشلونة قد تعاقد مع إيمرسون من أتلتيكو مينيرو في شتاء 2019 مقابل 12.7 مليون يورو، وتضمن الاتفاق إعارته إلى بيتيس حتى عام 2021.